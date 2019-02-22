الحاكم السابق لأغني منطقة بإيطاليا يواجه السجن في تهم فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

من المقرر أن يتم سجن روبرتو فورميجوني، الحاكم السابق ولفترة طويلة لمنطقة لومباردي، أغنى منطقة في إيطاليا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف العليا في البلاد أمس الخميس إدانته بتهم تتعلق بالفساد.

وأصدرت محكمة النقض حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام و10 أشهر بحق فورميجوني ، 71 عاما، لتلقيه رشى من رجل أعمال في القطاع الصحي.

وشغل فورميجوني منصب رئيس لومباردي ، وهي المنطقة الشمالية التي تشمل ميلان ، من عام 1995 إلى 2013. كما عمل نائبا في البرلمانين الإيطالي والأوروبي في مراحل مختلفة بين عامي 1987 و 2018.

كما كان فورميجوني ولفترة طويلة عضوا بارزا في حزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني "فورتسا إيطاليا"، وحزب شعب الحرية (يمين وسط).