الثلوج تغطى مدينة لاس فيجاس الأمريكية

الثلوج في أمريكا - أرشيفية

تساقطت الثلوج بكثافة للمرة الثانية خلال أسبوع في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث ضربت عاصفة قوية أدت إلى انخفاض فى درجات الحرارة وتسببت فى هطول الأمطار والثلوج.

وقالت الأرصاد الجوية بالولاية، أن مدينة هندرسون ، جنوب شرق لاس فيجاس، واجهت عواصف قوية حيث ارتفع

الثلج على مسافة حوالى بوصة من على سطح الأرض، وانخفضت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأعلنت أنه تم إغلاق طريق 106 الذى يربط لاس فيجاس وباهرومب بسبب تراكم الثلوج ،

بينما تم إعادة فتحه بعد جرفها، ويربط الطريق المدينة بـ 15 ولاية، بينما انقطعت الكهرباء عن 2660 منزلا.

وقال الحساب الرسمى لمطار ماكاران الدولى، وهو ثامن أكثر مطارات العالم إزدحاما فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه قد توقف أكثرمن 150 رحلة بسبب سوء الأجواء الجوية، وطالبت من حاجزى الرحلات التأكد من إلغاء أو تأخير قبل الذهاب إلى المطار.