شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أمريكا ستترك 200 جندي في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
قال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لرويترز.
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