شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترجح تعاون «الحوثي والقاعدة» لتهديد المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

طالبت الحكومة الشرعية، الولايات المتحدة، بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، محذرة من أنها بمثابة قنبلة موقوتة لن تنفجر في وجه اليمنيين وحدهم بل في العالم بأكمله، فيما أشارت واشنطن إلى احتمال تواصل الانقلابيين مع «القاعدة» لتعزيز الفوضى في المنطقة.

وخلال استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أمس في الرياض، لفت وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إلى أن جرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية وصلت إلى مصاف الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل والأبرياء، مشيرًا إلى أنها تعمل منذ انقلابها على السلطة الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار المتطرفة والإرهابية.

وبحسب «سبأ» الرسمية، أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ولجهود الحكومة في إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وقال تولر: إن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن من خلال دعم الحوثي، مشيرًا إلى احتمال تواصل الحوثي مع «القاعدة» لتعزيز الفوضى بما يحقق حضور التنظيم.