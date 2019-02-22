شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلابيون يستخدمون سلاح «العطش» ضد قبائل «حجور» والان نبدء بالتفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات جوية أمس، على تجمعات وآليات الميليشيات الانقلابية في مديرية كشر بمحافظة حجة، في وقت لجأ فيه الحوثي لاستخدام سلاح العطش بقطع أنابيب مياه الشرب التي تغذي معظم مناطق المديرية لتركيع أبناء قبائل «حجور» الرافضين لوجود عناصره بالمنطقة.

» نهج بربري

وتماهيا مع نهجها البربري وفي مسعى إلى إكمال حصارها الشامل وكسر إرادة وصلابة أبناء قبائل حجور الذين يتصدون ببسالة للهجمات الحوثية منذ أسابيع، قطعت ميليشيات الحوثي أنابيب توصيل مياه الشرب من مديرية عاهم المجاورة التي تغذي معظم مناطق كشر.

يأتي هذا وسط قصف عشوائي على قرى ومناطق حجور وكشر حجة؛ ما أوقع عشرات الضحايا بين المدنيين ودمرت إثرها منازل عدة، فيما استمرت موجة نزوح النساء والأطفال وكبار السن. وبحسب وكالة «2 ديسمبر» التابعة للمقاومة، أكدت المصادر نزوح عشرات الأسر من مناطق «جبل موسى» ببني شهر، و«السودة» من بني أبو جابر، مستنكرة الصمت والتواطؤ الدولي والأممي الفاضح.

» تحالف الشرعية

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي فجر أمس عددا من الغارات الجوية على تجمعات للميليشيات وآلياتها في مديرية حجور، أسفرت عن مصرع العديد من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، ودمرت عددا من آلياتها. وذكرت مصادر لـ«سبتمبر نت» أن المقاتلات استهدفت بثلاث غارات فجر الخميس 6 عربات تابعة للحوثيين، شرق منطقة الحوج على أطراف عزلة العبيسة شرق كشر، ما أسفر عن تدميرها ومقتل كل من كانوا على متنها.

وكانت المقاتلات قد شنت خلال الساعات الماضية أكثر من ثماني غارات على تجمعات للانقلابيين وتعزيزاتهم وآلياتهم في المديرية ذاتها.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تفرض حصارا خانقا على مناطق مديرية كشر منذ بدء حملتها البربرية وتمنع دخول كافة حاجات مئات آلاف السكان من الدواء والمواد الغذائية.