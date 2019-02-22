التحالف يساند قبائل حجور اليمنية بـ10 غارات وإنزال جوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثفت قوات التحالف العربي من غاراتها على مواقع الحوثيين في محافظة حجة شمالي غرب اليمن، لدعم قبائل حجور في انتفاضتها ضد إرهاب المليشيا الانقلابية.

وقال مصدر قبلي لـ"العين الإخبارية" إن مقاتلات التحالف شنت 10 غارات استهدفت دوريات ومدرعات عسكرية حوثية كانت تهاجم بلدة "حجور" من اتجاه منطقة "بني شهر" شمالي شرق مديرية "كشر".

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في منطقة "مندقة النيد"، جنوب مديرية "كشر"، وتجمعات للمليشيا في مناطق "المندلة" و"الحديتين" و"قريات" شرق منطقة "العبيسة" في المديرية ذاتها.

وأحبطت غارات التحالف هجوما واسعا لمليشيا الحوثي كان يستهدف اجتياح منطقة "حجور"، التي تفرض عليها المليشيا الإرهابية حصارا خانقا منذ أسابيع.

وأسفرت الضربات الجوية عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية مختلفة، وتقهقر الهجوم الحوثي إلى مناطق بعيدة، وفقا للمصدر.

ولم يتوقف إسناد التحالف العربي لقبائل حجور عند الضربات الجوية التي دكت التعزيزات الحوثية، بل شهدت المنطقة عملية إنزال جوي هي الثانية من نوعها التي تنفذها مقاتلات التحالف، دعما لانتفاضة حجور ضد المليشيا الحوثية.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية بحجور لـ"العين الإخبارية" إن الإمدادات شملت كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل إنقاذ الجرحى وضحايا القصف الحوثي من المدنيين، حيث تمنع المليشيا نقلهم إلى المرافق الصحية جراء الحصار الخانق.

وأنزلت مقاتلات التحالف أسلحة خفيفة ومتوسطة لقبائل حجور، بجانب ذخائر للدفاع عن منطقتهم من العدوان الحوثي.

وقوبل الإسناد الكبير من التحالف العربي بترحيب واسع في أوساط القبائل اليمنية التي تخطط للاقتداء بقبائل حجور، وتنفيذ انتفاضات شعبية متفرقة ضد الانقلاب الحوثي.