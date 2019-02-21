شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد: اعتراض البرادعى على حكم الإعدام غطاء سياسى للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب البرلمانى محمد أبو حامد، أن اعتراض محمد البرادعى على تنفيذ حكم القضاء على الإرهابيين قتلة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، يعطى غطاء سياسى للإرهاب والإرهابيين.

وقال "أبو حامد": عندما يعترض الدكتور البرادعي على تنفيذ حكم القضاء في المجرمين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات رغم اعترافاتهم الموثقة بالصوت و الصورة فإنه يعطي غطاء سياسي للإرهاب والإرهابين و يشجعهم على الاستمرار في جرائمهم ضد الإنسانية .





وتلقى محمد البرادعى درسا قاسيا من خلال التعليقات على ما كتبه حول أحكام الإعدام، وسط حالة من الدهشة والاستغراب من موقف محمد البرادعى، ومحاولته شرعنة نشاط الجماعات الإرهابية فى القتل والاغتيال والتفجير والترويع وحرق المنشآت، وأن من يفعل ذلك لا يتعرض إلى القصاص ولا يطبق عليه صحيح القانون.

يذكر أن سجن الاستئناف، كان قد شهد تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى 9 متهمين مدانين من المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكما نهائيا من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين.

والمتهمون المنفذ بحقهم حكم الإعدام، هم، "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازى، محمود الأحمدى، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

وسطرت محكمة النقض فى نوفمبر 2018، كلمة النهاية فى القضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات، بعد الحكم إقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.