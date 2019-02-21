شكرا لقرائتكم خبر عن صبى خيرت الشاطر يتباهى بالإرهاب.. أحمد المغير: المجد للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباهى الإرهابى الإخوانى أحمد المغير المعروف باسم صبى خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية، بإرهاب عناصر الجماعة وأعمال العنف، رافعا شعار "المجد للإرهابيين".

وحرض "المغير" خلال كلمات له عبره صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ، عناصر التنظيم على مواصلة رفع السلاح وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر وضد جميع مؤسسات الدولة.

واعتبر "المغير" الهارب خارج البلاد جميع المشتركين فى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات بالأبطال، مطالبا عناصر التنظيم بتنفيذ عمليات ارهابية داخل مصر.

بدوره أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان، أن أحمد المغير ليس قياديا او مؤثرا ، ولكن طريقة تفكيره هى نفس طريقة تفكير الإرهابيين الذين يؤمنون بحمل السلاح .

وحول ارتباط العمليات الإرهابية بتحريض فتى خيرت الشاطر على العنف، قال قائد مراجعات الإخوان، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه العمليات الإرهابية أصحابها لديهم نفس الفكرة الذى يقوله أحمد المغير فتى خيرت الشاطر من أنه لن يسمح لأحد أن يقبض عليه دون مقابل، وهذا التفكير موجود لدى آخرين.