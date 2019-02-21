وحدات من الدفاع المدني والإطفائية سيطرت على الحريق في سجن القبة

تمكّنت وحدات من الدفاع المدني والإطفائية، من السيطرة على الحريق في سجن القبة وإخماده، فيما دخلت عناصر قوى الأمن إلى داخل السجن، وتعمل على احتواء الأمر.
وكان أهالي السجناء في السجن قد أشعلوا الإطارات المطاطية أمام مبنى السجن. وقد حاولوا إقتحامه، ممّا دفع القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.
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