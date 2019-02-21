وحدات من الدفاع المدني والإطفائية سيطرت على الحريق في سجن القبة

تمكّنت وحدات من ​الدفاع المدني​ والإطفائية، من السيطرة على الحريق في ​سجن القبة​ وإخماده، فيما دخلت عناصر قوى الأمن إلى داخل السجن، وتعمل على احتواء الأمر.

وكان أهالي السجناء في ​السجن قد أشعلوا الإطارات المطاطية أمام مبنى السجن. وقد حاولوا إقتحامه، ممّا دفع ​القوى الأمنية​ إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.