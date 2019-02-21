اعتبرت مصادر امنية للـ OTV أن عملية توقيف مصنع وموزع المخدرات فياض سالم زعيتر نوعية بكونه من الرؤوس الكبرى في تصنيع المخدرات اضافة الى أن الاخير مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة بجرائم خطف وسرقة واطلاق نار وتهديد عدا عن ضلوعه في مجال المخدرات.
وأكدت المصادر أن الجيش مستمر في عملياته لملاحقة كل المخليّن بالأمن و يضع في سلّم أولوايته مكافحة تجارة المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية للـ OTV: الجيش مستمر في عملياته لملاحقة كل المخليّن بالأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.