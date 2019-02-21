أكّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، "أنّنا نجدّد الدعم للزميلة النائبة المطعون بنيابتها ​ديما جمالي​". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كلّنا ثقة بخيارات أهالي ​طرابلس​ ووقوفهم الدائم إلى جانبها، وسيردّون على الغدر السياسي بصناديق الإقتراع".

كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: نجدد الدعم لجمالي وأهالي طرابلس سيردون على الغدر السياسي بصناديق الإقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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