الناشف: نحن أمام حكومة لا تمت بصلة الى الوحدة الوطنية

عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف اجتماعاً ادارياً لهيئات المنفذيات في لبنان بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، ناموس مجلس العمد نزيه روحانا، عميد الداخلية د. معتز رعدية وعدد من أعضاء مجلس العمد. وقد خصّص لبحث الوضع الاداري في المنفذيات، والتحضيرات لانتخاب أعضاء المجلس القومي.
وأكد الناشف أنه "صحيح أن الحكومات التي تشكلت بعد اتفاق الطائف قامت على المحاصصة الطائفية، غير أن مشاركة الحزب القومي اضفى عليها صفة حكومات الوحدة الوطنية. أما اليوم، فنحن أمام حكومة لا تمت بصلة الى الوحدة الوطنية، بل هي حكومة مساكنة طائفية ومذهبية، وهذا النوع من الحكومات يعطل البلد بالتناقضات والخلافات وعدم الانتاجية".
بدوره، لفت حردان إلى أن "وظيفة الدول تحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها، وهذا دور الحكومات، لكن للأسف لم يحصل أن اجتمعت لجنة وزارية في لبنان وعالجت بجدية وحسم مشكلة واحدة، علماً أن المشكلات كثيرة، في مجالات الانماء والاقتصاد والصحة والتعليم والبيئة وغيرها الكثير".
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