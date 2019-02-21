أكدت مصادر الـ OTV أنه في تصحيح النتائج بعد ابطال ​المجلس الدستوري​ لنتيجة قلم قرصيتا، يتبين ان عدد المقاعد التي فازت بها لائحة "المستقبل" هي 4 مع كسر 0.55249. بينما فازت لائحة الكرامة الوطنية بمقعدين اثنين وكسر 0.55256، اي بفارق 0.00007 بين الكسرين يكاد يكون معدوماً ولا يمكن التعويل عليه لاعلان فوز مرشح عن المقعد السني الخامس، ما يعني أن التحقيق الذي تابعه الدستوري يشير الى اخطاء حسابية في عدد من الاقلام ما يمنع الاستناد الى نتيجة الكسر الاعلى لاعلان فوز.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ OTV: تحقيق الدستوري يمنع الاستناد الى نتيجة الكسر الاعلى لاعلان فوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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