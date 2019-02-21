الحريري قدّم واجب العزاء بوفاة والدة المشنوق التي شيعت في بلدة كترمايا

شُيّعت والدة النائب ​نهاد المشنوق​، المرحومة الحاجة نديمة علي عبد الله، إلى مثواها الأخير في مسقط رأسها في بلدة ​كترمايا​ (إقليم الخروب). وقد أمّ الصلاة عن روحها الشيخ محمد هاني الجوزو، ممثّلًا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​.

وتقبّل المشنوق التعازي في خلية كترمايا، قبل الدفن وبعده. ومن أبرز المعزّين: رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، النائب ​ماريو عون​ ممثّلًا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، النائب محمد خواجه ممثّلًا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وزير المال ​علي حسن خليل​، العميد فارس فارس ممثّلًا وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، والنائب ​عاصم عراجي​ ممثّلًا رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​.

وقد تلقّى التعازي إلى جانب المشنوق، الوزير السابق محمد المشنوق، وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء.

كما حضر معزّياً كلّ من: رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة بهية الحريري وأعضاء الكتلة النواب سمير الجسر ونزيه نجم وهادي حبيش، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، بالإضافة إلى النواب السابقين فريد مكاري وباسم السبع وبشارة مرهج، نقيب الصحافة عوني الكعكي، ممثّلين عن قادة الأجهزة الأمنية، ضباط وشخصيات إجتماعية وسياسية وعدد كبير من أهالي المنطقة.