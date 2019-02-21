اعلن رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ من ​بيت الوسط​ قبيل لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، انه سيناقش مواضيع توافقية وخلافية مع الحريري ولكن بكل هدوء، ولفت الى ان "التسريبات اليوم تأتي من خلال حملة منظمة لتوتير الاجواء ولست مسؤولا عنها".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط من بيت الوسط: سنناقش مواضيع توافقية وخلافية ولكن بكل هدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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