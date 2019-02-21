أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أنه "لا يوجد خلاف بين رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت الصايغ إلى أن "ما يجمعنا بالحريري أمور كثيرة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من الحكومة والتخطيط للمستقبل ولا بد من التنسيق"، مشيراً إلى أن "العشاء بين الحريري وجنبلاط هو لتجاوز بعض النقاط".
وأوضح أن "الملفات في البلد لن تحل دون وجود توافق وطني حولها"، مشدداً على "أننا لم نهاجم أحداً ونحن أعطينا رأينا في بعض المواقف".
كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: الملفات في البلد لن تحل دون وجود توافق وطني حولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.