الصايغ: الملفات في البلد لن تحل دون وجود توافق وطني حولها

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أنه "لا يوجد خلاف بين رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت الصايغ إلى أن "ما يجمعنا بالحريري أمور كثيرة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من الحكومة والتخطيط للمستقبل ولا بد من التنسيق"، مشيراً إلى أن "العشاء بين الحريري وجنبلاط هو لتجاوز بعض النقاط".

وأوضح أن "الملفات في البلد لن تحل دون وجود توافق وطني حولها"، مشدداً على "أننا لم نهاجم أحداً ونحن أعطينا رأينا في بعض المواقف".