الجعفري: لوضع حد نهائي لصفحة الاستعمار بالعالم وإعطاء حق تقرير المصير للشعوب

أكّد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​، أنّ "من الضروري وضع حدّ نهائي لصفحة الاستعمار في العالم، وإعطاء حقّ تقرير المصير لجميع الشعوب".

ولفت في كلمة خلال اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إلى أنّ "اللجنة كانت ممّن ساهم في إعطاء حقّ تقرير المصير لعشرات الشعوب الّتي كانت خاضعة للاستعما، وهي شعوب استفادت من تطبيق حقّ تقرير المصير عليها، فأنهت الاستعمار وأضحت دولًا أعضاء في المنظمة الدولية".

وركّز الجعفري على أنّ "هناك فارقين رئيسيين بين عصبة الأمم الّتي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى من ثمّ فشلت، ومنظمة الأمم المتحدة حيث شرعنت الأولى الحرب والاستعمار، ولذلك كانوا يسمّون الاستعمار "انتدابًا" في ميثاق العصبة. ولكن هذا كان شكلًا من أشكال شرعنة الاستعمار".