لإنشاء محطة مترو أنفاق.. تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة ثلاث سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، ، اليوم الخميس، عن خريطة التحويلات المرورية المقرر تنفيذها نتيجة غلق شارع جامعة الدول العربية جزئيا لمدة ثلاثة أعوام؛ بمناسبة إنشاء محطة "جامعة الدول العربية".

وأعدت إدارة التخطيط بمرور الجيزة محاور بديلة، والتي تستلزم إجراء تحويلة مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمسافة ما يقرب من 400 متر في الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبري ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإداري في اتجاه ميدان النصر، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 الساعة 12 صباحاً.

وبالنسبة للطريق القادم من شارع السودان وكوبري ناهيا ومتجه لميدان النصر، في حالة السير في الاتجاه القادم من شارع السودان يرجى الدخول يساراً باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 متر) واستكمال السير في الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر باتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين، وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الاداري ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي من فتحة دوران البرج الاداري باتجاه ميدان النصر.

أما في حالة قدومك من اتجاه النصر لاتجاه شارع شهاب وشارع السودان، فيجب السير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه.

وعن الطريق القادم من شارع محى الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر، يتم الدخول يميناً (اتجاه اجباري) في الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير في حارة مرورية منفصلة.

هذا وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.