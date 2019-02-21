محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)
نفى نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، حاجة بلاده لمساعدات عسكرية من روسيا، مؤكدا أن لدى كاراكاس ما يكفي من القدرات العسكرية لحماية أمنها.
وقال بينتو - بعد لقائه نظيره الروسي سيرجي ريابكوف، في موسكو اليوم الخميس وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) - "إن فنزويلا لديها كل الإمكانيات لضمان السلام والأمن وعدم وقوع أي عدوان، ولا حاجة لدينا لأي دعم عسكري، لأننا مستعدون تماما لضمان السلام لشعبنا".
وأكد أن روسيا لا تنقل مساعدات إنسانية لفنزويلا، بل بضائع في إطار العقود التجارية الموقعة فقط، مضيفا: "لا توجد حالة إنسانية في فنزويلا تتطلب نقل مساعدات إنسانية من الخارج".
وشدد على أن الأوضاع في بلاده طبيعية، مؤكدا أنه حال ظهور تهديد إرهابي على الحدود مع كولومبيا، فإن كاراكاس ستتخذ التدابير المناسبة.
وكان رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، قد صرح في وقت سابق بأن كاراكاس لم ترسل إلى موسكو طلبا للحصول على مساعدات عسكرية روسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفنزويلية: لسنا بحاجة لطلب دعم عسكري من روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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