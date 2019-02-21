"تويتر" تدعو مستخدميها لتجربة مميزات المحادثة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

دعت شركة تويتر مستخدميها لاختبار ميزات المحادثة الجديدة المرتقبة ومشاهدة كيفية عرض الردود من خلال التسجيل في برنامجها التجريبي الجديد الذي يحمل اسم "Twitter Prototype Program".

ويمكنك التقدم للانضمام إلى برنامج اختبار النموذج الأولي للمحادثة في "تويتر" لمعرفة ما تبدو عليه التغييرات المقترحة، من خلال التسجيل عبر الرابط المرفق في الفيديو التوضيحي.

ويهدف التصميم الجديد إلى تسهيل رؤية المزيد مما يقوله الناس وتتبع مختلف المواضيع التي تتفرع عن المحادثة الرئيسية، كما تقول الشركة.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، يجعل الشكل الجديد المستدير للردود سلسلة التغريدات تبدو وكأنها رسائل نصية، كما تم إزاحة الردود، وتظهر الردود من الأشخاص الذين تتابعهم باللون الأزرق، وتكون الردود من المغرد الأصلي باللون الرمادي.

كما تعمل "تويتر" على إخفاء عدد مرات إبداء الإعجاب وإعادة التغريد التي تم استلامها إلى أن يضغط أحد المستخدمين على الرد، إلى جانب خيارات المشاركة والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتغريدة.

وأكدت الشركة أن هذه الميزات كلها في المراحل الأولى من التطوير، ومن المرجح تغيرها مع قيام مستخدميها بتقديم ملاحظاتهم، كما أن طرح التصميم الجديد للمستخدمين لن يكون قبل عدة أشهر.

جدير بالذكر أن "تويتر" قالت في شهر أكتوبر الماضي: "أنها ستعيد تصميم المحادثات على المنصة في محاولة لتشجيع مناقشات أكثر صداقة وأكثر فائدة".