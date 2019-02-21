بومبيو يؤكد خطة توصيل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا رغم معارضة مادورو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده لن تتراجع عن خطة توصيل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا خلال الأسبوع الجاري، رغم معارضة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأصبحت المساعدات جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة وشخصيات المعارضة الفنزويلية التي تدعمها واشنطن.

وأعلن بومبيو أن المصالح الأمنية الأميركية أصبحت على المحك في فنزويلا، الواقعة في أميركا اللاتينية.

وقال بومبيو، في تصريحات لقناة تلفزيون "إن.بي.سي نيوز": "سنحاول في نهاية الأسبوع الجاري توصيل نحو مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية، التي يقدمها الشعب الأميركي ودافعو الضرائب بسخاء. ونأمل أن نتمكن من نقلها عبر الحدود".

ووصف بومبيو الوضع في فنزويلا بأنه "كارثة من صنع الإنسان في فنزويلا".