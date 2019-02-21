إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي بغزة

وكالات:

أصيب ستة فلسطينيين مساء اليوم الخميس إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المتظاهرين المشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر وزارة الصحة بقطاع غزة أن خمس إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة لطفل يبلغ من العمر (16 عاما)،

وسادسة بقنبلة غاز في الوجه نقلت إلى المستشفيات من مكان المظاهرات الليلة شرق رفح.وتوافد مساء اليوم العشرات من الشبان قرب السياج الحدودي شرق رفح، وأطلقوا البالونات المشتعلة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.وكانت طائرات الاحتلال قد شنت، مساء أمس الأربعاء، ثلاث غارات في محيط مخيم العودة شرق البريج وسط القطاع، تزامنًا مع فعاليات "الإرباك الليلي" التي أصيب خلالها خمسة شبان بالرصاص.وزعم موقع (حدشوت 24) العبري أن المتظاهرين على حدود غزة ألقوا قنابل يدوية وأنبوبية على جنود الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل جنوب القطاع، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بصفوف الاحتلال.