الجيش الليبي يسيطر على حقل الفيل النفطي

الجيش الليبي وكالات: تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على حقل (الفيل) لإنتاج الغاز الطبيعي الواقع في حوض مرزق، أقصى جنوب ليبيا. وأعلنت غرفة عمليات الكرامة - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على الحقل سلميا، وتقوم بتأمينه تمهيدا

وكان الجيش الليبي قد أعلن - في وقت سابق - أنه يخوض معارك عنيفة قرب حقل (الفيل) النفطي، وسط أنباء عن تحقيقه تقدما، هو الأكبر منذ بدء عملياته العسكرية بالجنوب. أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على الحقل سلميا، وتقوم بتأمينه تمهيدالتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.وكان الجيش الليبي قد أعلن - في وقت سابق - أنه يخوض معارك عنيفة قرب حقل (الفيل) النفطي، وسط أنباء عن تحقيقه تقدما، هو الأكبر منذ بدء عملياته العسكرية بالجنوب.

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