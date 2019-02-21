أكد مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا تناقش مع كوريا الشمالية إمكانية سحب القوات من شبهالجزيرة الكورية وإنها غير متأكدة إن كانت بيونج يانج قررت نزع السلاح النووي بالكامل.
وأكد المسؤولون الأمريكيون قبيل اجتماع قمة الأسبوع المقبل بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الجانبين سيعملان على التوصل إلى فهم مشترك لما يعنيه نزع الأسلحة النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لا نناقش مع بيونج يانج سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.