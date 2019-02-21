مقتل داعشي فرنسي في غارة للتحالف الدولي عند الحدود العراقية السورية

عناصر من داعش وكالات: قتل عنصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في غارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي في منطقة (البوكمال) عند الحدود العراقية السورية. السورية. وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - التي أوردت النبأ - أن الداعشي يحمل الجنسية الفرنسية ويدعى فابيان كلان، وهو من قرأ رسالة "داعش" الصوتية التي تبنى فيها التنظيم اعتداءات باريس عام 2015 والتي أودت بحياة 130 شخصا.

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