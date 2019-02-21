كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: العشرات يهتفون ضد إسرائيل والوطن البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما طالب المتظاهرون السلطات الأردنية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب احتجاجاً على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وخاصة باب الرحمة.
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