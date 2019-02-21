كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على حقل الفيل النفطى جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الجيش الوطنى الليبي على حقل الفيل النفطى جنوب البلاد، بحسب غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية سيطرت قوات الجيش الوطنى.

وقالت غرفة عمليات الكرامة فى بيان صحفى، أن قوات الجيش الليبى تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على حقل الفيل النفطي جنوب البلاد، مشيرة إلى أن القوات تستعد لتسليم الحقل إلى قوات حرس المنشآت النفطية كونها الملكفة بتأمين حقول النفط الليبية.

كانت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت أمس الأربعاء، سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة مرزق جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي مستمرة في مطاردة فلول الإرهابيين