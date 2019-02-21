كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الفنزويلية: كاراكاس ليست بحاجة لطلب دعم عسكري من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أكد نائب الوزير، أن روسيا لا تنقل مساعدة إنسانية لفنزويلا، بل بضائع في إطار العقود التجارية فقط.
وقال ردا على سؤال في هذا الصدد: " "لا توجد حالة إنسانية تتطلب نقل مساعدات إنسانية، الأوضاع طبيعية. لدينا عدة اتفاقيات مع روسيا، والتي تنقل في إطارها الأدوية والمنتجات الغذائية والتقنيات".
نظرا لأننا لا نستطيع التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا في المجال التقني، فقد بدأنا بالاستيراد من روسيا والصين، نظرا لأنها دول صديقة لا تفرض أي تدابير وقيود. لا توجد مساعدات إنسانية من روسيا، هناك إمدادات بالسلع الأساسية، نحن نشتري هذه السلع نظرا لأنهم [الروس] أفضل المصدرين، وهم لم يغلقوا إمكانية توريد بضائعهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفنزويلية: كاراكاس ليست بحاجة لطلب دعم عسكري من روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.