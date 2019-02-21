كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 20 شخصاً على الأقل، اليوم الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا، استهدف شاحنة تقل عمالاً من حقل العمر النفطي بمواكبة قوات سوريا الديموقراطية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن مقتل 14 مدنياً من عمال حقل العمر بالإضافة إلى 6 من عناصر قوات سوريا الديموقراطية جراء التفجير في بلدة الشحيل، مشيراً إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات في حالة خطيرة.

وبدوره، اتهم المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين، خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بالوقوف خلف التفجير.

ويأتي هذا التفجير تزامناً مع عملية استسلام ما تبقى من عناصر التنظيم واقتراب انتهاء وجوده الكامل في شرق الفرات، بالتزامن مع عمليات مداهمة تنفذها قوات قسد.