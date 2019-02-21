كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدوره، اتهم المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين، خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بالوقوف خلف التفجير.
ويأتي هذا التفجير تزامناً مع عملية استسلام ما تبقى من عناصر التنظيم واقتراب انتهاء وجوده الكامل في شرق الفرات، بالتزامن مع عمليات مداهمة تنفذها قوات قسد.
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