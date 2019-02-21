لقاء بين ومُصنِّع الطائرات الأمريكي “بوينغ” وممثلي صناعة الطيران بالمغرب

التقى عدد من المسؤولين داخل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومُصنِّع الطائرات الأمريكي بوينغ، أمس الأربعاء، واليوم الخميس في الرباط، مع عدة ممثلين عن قسمي الطيران التجاري والدفاع والفضاء والسلامة التابعين لبوينغ، ومجموعة الصناعات المغربية للطيران وعدة ممثلين لصناعة الطيران المغربية.

واجتمع 25 موردا محليا – ترافقهم شركاتهم الأم – يعملون بمختلف أنشطة صناعة الطيران، مثل التجميع والتصنيع التركيبي والتوصيلات والأسلاك الكهربائيةوالمعالجة الآلية، بمسؤولي قطاعيْ قسم الطيران التجاري وقسم الدفاع والفضاء والسلامة لبوينغ، وذلك لتدارُس إمكانية ربط شراكات مع هؤلاء الموردين.

ويعتبر هذا الحدث، الذي يندرج في إطار مواصلة تفعيل المنظومة الصناعية لبوينغ، مناسبة بالنسبة لـمُـصنّع الطائرات كي يُقدِّم أنشطته ويتبادل الرأي مع المشاركين بشأن الآفاق التنموية بالمغرب.

وخلال هذه الحدث، استعرض قسم الدفاع والفضاء والسلامة ببوينغ الذي مثلته مارية لين، نائبة رئيس الشراكات الاستراتيجية، أنشطته، موضحا بأنهذا القطاع – الذي يشهد دفتر طلباته ارتفاعا مستمرا، يعتمد أكثر من أي وقت مضى على مورديه لتلبية احتياجاته الحالية والمستقبلية على مستوى تحسين أدائه (الكلفة والجودة والآجال).

ويوفر هذا الحدث فرصة إضافية لموردي الطيران المحليين لتعزيز موقعهم تجاه مُصنّع الطائرات. وينسجم حضور قسم الدفاع والفضاء والسلامة لبوينغ مع استراتيجية ” One Boeing ” للمجموعة التي تتوخى تفعيل أوجه التآزر بين أقسامها الكبرى. كمايندرج هذا الحدث في إطار متابعة تطوير المنظومة الصناعية لبوينغ بالمغرب.

ويجدر التذكير بأن المنظومة الصناعية ترتقب تحقيق نمو اقتصادي سنوي تبلغ قيمته مليار دولار ابتداء من سنة 2028، فضلا عن إحداث 8700 فرصة عمل في هذا الأفق. وبعد سنتين من توقيع بروتوكول الاتفاق بين الحكومة المغربية وبوينغ، فقد تم الاتصال بـ 250 موردا، منهم 9 موردين اندمجوا فعلا في منظومتها الصناعية بالمغرب.