توقيع كتاب الخذلان لغاندي النعانعة | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 27/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان إطلاق وتوقيع كتاب "الخذلان" للكاتب غاندي النعانعة، تقدّمه د. أسماء جادالله. صدر الكتاب عن دار الآن ناشرون وموزعون، وهو يكشف عن دهشة الرؤية الكونية لدى صاحبه، حيث تنزلق الغواية نحو الرؤية الذاتية لعوالم النفس البشرية ومكنوناتها المغلقة.

يحاول النعانعة عبر هذه النصوص المتراكبة والمفتوحة على التأويل، منح القارئ مساحة من السلطة السخية، والتي لا ريب في أن الكاتب قد اشتغل على تخليق هيئتها مدة زمنية طويلة، حيث جعلها تتفقد أرض الحياة قبل أن تتمكن من الوصول إلى أرض الموت بخطوة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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