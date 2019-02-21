شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يطالب واشنطن بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتعامل معها كجماعة إرهابية.

ولفت النظر خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أن الميليشيا الحوثية ارتكبت كل الجرائم بحق المواطنين اليمنيين، ووصلت جرائمها إلى مصاف الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل والأبرياء.

وأشار، إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل منذ انقلابها على السلطة الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الإرهابية والعدوانية، وهذا بمثابة قنبلة موقوتة لن تنفجر في وجه اليمنيين وحدهم، بل في وجه العالم بأكمله.

وأوضح أن أخطر ما تقوم به ‫الميليشيا الحوثية الإيرانية‬ في الوقت الراهن، هو سعيها لتنشئة جيل مشبع بثقافة الحقد والكراهية والقتل والتطرف والإرهاب، فهي لا تكتفي باغتيال الحاضر بل تسعى إلى وأد المستقبل.