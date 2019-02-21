عريضة "لبيع" ولاية أميركية على الإنترنت

شارك آلاف الأميركيين بالتوقيع على عريضة إلكترونية، تطرح حلا غير تقليدي لمواجهة مشكلة الدين العام الأميركي الضخم، وذلك ببيع إحدى الولايات إلى كندا.
وذكرت العريضة المنشورة على موقع عرائض شهير، أنها جمعت 12 ألف توقيع لأشخاص يطالبون ببيع ولاية مونتانا الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة، مقابل تريليون دولار، وفق ما أوردت مجلة "التايم" الأميركية، اليوم الخميس.
وقالت العريضة إن فائدة بيع مونتانا كبيرة، إذ سيتقلص مستوى الدين الحكومي الأميركي الذي بلغ رقما قياسيا في فبراير الجاري، بوصوله إلى 22 تريليون دولار .
وجاء في نصها أيضا: "لدينا الكثير من الديون ومونتانا عديمة الفائدة، فلا تشتهر سوى بوجود حيوان القندس".
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