سليماني يتهم السعودية بالوقوف وراء الأزمات في المنطقة

الخليج 365/ بغداداتهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، الخميس، السعودية بالوقوف وراء الأزمات في المنطقة، معتبراً ان المال السعودي يستهدف اربع دول.

وقال سليماني بحسب "روسيا اليوم"، إن السعودية "هي السبب في الخلاف والتفرقة وإراقة الدماء في المنطقة، وإن المال السعودي يستهدف باكستان وأفغانستان والهند وإيران عبر دعم الإرهاب".

وأكد قائد فيلق "القدس" أن "طهران تصورت دائما أن باكستان ترى في إيران عمقها الاستراتيجي، لكن سؤاله الموجه إلى الحكومة الباكستانية هو إلى أين تتجهون؟".



وتابع سليماني أن "كل جهود المسؤولين في إيران موجهة لبناء علاقات راقية مع باكستان وينبغي على الشعب الباكستاني الأبي أن يعلم بأن الجذور الحضارية لإيران وباكستان واحدة".

وأضاف أن "زمرة خائنة ممولة من السعودية تقوم بالاعتداء على جيران باكستان الموثوقين، ولكن هل إسلام آباد غير قادرة على التصدي لهذه الزمرة الإرهابية البالغ عدد عناصرها ما بين 200 إلى 300؟".

ويوم 13 شباط الحالي، أكد الحرس الثوري مقتل 27 من عناصره وإصابة 13 آخرين جراء هجوم انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان في محافظة سيستان بلوشستان جنوب غرب إيران.

