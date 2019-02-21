رئيس قازاخستان يقبل استقالة الحكومة

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رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف قبل رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالة الحكومة طبقا لنص مرسوم صدر يوم الخميس. كان نزارباييف قال في وقت سابق من يوم الخميس إن على الحكومة تقديم استقالتها بعد ما وصفه بإخفاقها في زيادة الدخل ودعم الوظائف وتحسين مستويات المعيشة.

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