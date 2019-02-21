الان تتابع قادة من داعش يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية في مزارع شرق الفرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قادة من تنظيم داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية في مزارع شرق الفرات. وأفاد المرصد بأن فابيان كلان أحد عناصر داعش الفرنسيين، قتل في غارة على الباغوز شرق سوريا. جاء ذلك في الوقت الذي سلمت فيه قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 500 عنصر من تنظيم داعش للقوات العراقية عند الحدود مع سوريا.

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