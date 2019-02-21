الان تتابع الإمارات: “جهود قطر للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات، أنور قرقاش، إن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل. وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “السعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول”.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: “جهود قطر للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.