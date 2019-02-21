مسؤول إماراتي: مواجهة الارهاب وغسل الأموال ضرورة ملحة

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، الخميس، إن المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم تجعل من مواجهة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ضرورة ملحة لحياة أفضل للشعوب والدول.

وذكر الشامسي في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالعاصمة المصرية القاهرة- أن الإرهاب بلغ درجة من الخطر باتت تهدد الدول في بقائها واستمرارها بعد أن أصبح مدعوما من أجهزة ودول.

وأكد الشامسي أن غسل الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب هو أكثر الوسائل خطرا باعتبارها شريان الحياة للجماعات والمنظمات الإرهابية، ما يستدعي أعلى درجات التعاون الدولي لمواجهة هاتين الجريمتين.

ولفت إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة ومبادرة الدولة بتعديل التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة، أهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار النائب العام الإماراتي إلى أن القانون يعد ركيزة أساسية تجسد الالتزام الفعلي بتوجه المجتمع الدولي لمواجهة مكافحة هاتين الجريمتين، منوهاً بمبادرة دولة الإمارات بالدعوة إلى وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الجريمتين.

وقدم الوفد المرافق للنائب العام الإماراتي ورقة عمل تعرض تجربة الدولة في مواجهة الجريمتين على نحو فعلي وواقعي وأثر التجربة الإماراتية في هذا المجال.