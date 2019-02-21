شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في معقل الانقلابيين بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

حرر الجيش اليمني اليوم (الخميس)، مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين بمعقلهم الرئيسي بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقال قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش: إن قواته سيطرت على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الإسفلتي المؤدي إلى «ال أبو جبار» وتم الالتحام مع لواء «التوحيد» الذي يخوض معاركه حاليًا في عمق كتاف بمحافظة صعدة.

وأضاف وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن تحرير هذه المناطق يمثل تقدمًا مهمًا من الناحية العسكرية، حيث يقوم بتأمين خطوط إمداد الجيش الوطني في كتاف، والاقتراب من قطع خط إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية في «محجوبه» الذي يعد أهم خطوط إمداد صعدة.