الأمن الفرنسي يطلق النار على شاب كان يحمل سكينًا في شمال باريس

أطلقت قوات حفظ النظام في فرنسا، النار على شاب كان يحمل سكينا بشارع “بولي” في الحي الثامن عشر بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد محاولتها لتوقيفه من خلال إلقاء الغاز المسيل للدموع حيث طعن أحد ركاب الترام في شمال العاصمة.

وذكر راديو “أوروبا 1” اليوم الخميس، وفقا لمعلوماته، أنه نشبت مشادة بين شخصين على متن قطار الترام، وقام الشاب بطعن الراكب بعد انتقاده بشدة لعدم إعطائه أموالا لمتسول في الترام.. مضيفا أن الضحية التي أصيبت بإصابة طفيفة، أبلغت الشرطة في أقرب محطة ترام تالية.

وأوضح الراديو أن الشرطة حاولت في البداية أن توقف المهاجم بالغاز المسيل للدموع دون نجاح، مشيرا إلى أنه وفقا للعناصر الأولى للتحقيق، استمر الشاب بتهديد رجال الشرطة بسكينه حتى أطلق أحد أفراد الشرطة النار باتجاهه وأصابه في ساقه وتم نقله إلى المشفى.

وأفاد الراديو بأن السلطات المعنية الفرنسية فتحت تحقيقا لتسليط الضوء على ملابسات هذه القضية.

ا ش ا

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