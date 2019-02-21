الانتقادات تلاحق رئيس وزراء اليابان بسبب ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتقد زعيم معارض الرئيس الياباني شينزو آبي أمس، لعدم إحرازه تقدما فيما يتعلق بقضية اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية منذ عقود.

واتفق آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة أمس الأول، على التعاون بشأن قضية المختطفين بالإضافة إلى برامج الأسلحة والصواريخ الكورية الشمالية، وذلك قبل القمة المقررة في هانوي الأسبوع المقبل بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال يوشيرو تاماكي رئيس الحزب الديمقراطي للصحفيين «أخشى أن يكون كل ذلك مجرد عرض لكي يمكنه التظاهر بأنه يبذل جهدا بالنسبة لهذا الأمر».

ويشار إلى أنه قبل عقد القمة الأولى بين ترمب وكيم في سنغافورة في يونيو الماضي، تعرض آبي للانتقادات على خلفية تكراره مطالبته للرئيس الأمريكي بحل القضية بدلا من التفاوض مباشرة مع بيونج يانج.

ويذكر أن عملاء كوريين شماليين اختطفوا 17 يابانيا، معظمهم في العشرينيات من عمرهم، في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وعاد منهم خمسة عام 2002، حيث تم اختطاف اليابانيين لتعليم العملاء الكوريين الشماليين اللغة والثقافة اليابانية.