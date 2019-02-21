غارات التحالف تقصف قيادات حوثية والإرياني: ينشرون الأفكار الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يترقب اليمنيون بأمل ضعيف تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، وانسحاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وفقا لاتفاقية السويد الموقعة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في ديسمبر الماضي، بعد أن تعثر الاتفاق الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في الحديدة على البحر الأحمر، وجدد وفد الحكومة اليمنية موافقته على الخطة.

ويرى المراقبون أن مقترح رئيس لجنة المراقبين الأممية في الحديدة الجنرال لوليسجارد الذي يتضمن انسحاب الطرفين من بعض مناطق خطوط التماس والموانئ الرئيسة، لتيسير الوصول الإنساني إلى مطاحن البحر الأحمر، يقع على محك جدية الحوثيين في التنفيذ عقب إعلان المتحدث باسم الميليشيات أن قواتهم تنتظر إشارة رئيس لجنة إعادة الانتشار لبدء التنفيذ.

تدخل إيران

من جهته، طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف ميليشيات الحوثي والتعامل معها كجماعة إرهابية باعتبارها ارتكبت كل ومختلف الجرائم بحق المواطنين اليمنيين، ووصف جرائم الميليشيات الانقلابية بالإبادة الجماعية في حق المدنيين العزل والأبرياء، وخلال استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أشار إلى أن «ميليشيات الحوثي تعمل منذ انقلابها على الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الإرهابية والعدوانية».

ولفت إلى «تهرب ميليشيات الحوثي من تنفيذ اتفاقية السويد، وهو ما جعل آمال الشارع بنجاح الاتفاق تتضاءل»، مؤكدا أن الحوثيين غير جادين وغير مقتنعين بعملية السلام، في حين أشار السفير الأمريكي إلى أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن من خلال دعمها المتواصل للميليشيات، وأشار تولر إلى احتمال تواصل الحوثي مع تنظيم القاعدة لتعزيز الفوضى بما يحقق حضوره.

انتفاضة حجور

ميدانيا بدأ الجيش اليمني عملياته ضد الحوثيين في «مستبأ» غرب مديرية حجور كشر بمحافظة حجة لفك الحصار الذي تفرضه على قبائل حجور بحجة، التي تواصل انتفاضتها في وجه ميليشيات الحوثي، وأفشل مقاتلو حجور هجمات شنتها ميليشيات الحوثيين على أطراف منطقة العبيسة شرقي كشر، بإسناد من طيران التحالف العربي الذي نفذ عدة غارات جوية بالمنطقة، ولقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، وهم: يوسف طاهر وعلي جابر، وإصابة زيد حامس والقعب علما بأن هؤلاء هم من أدخل الميليشيات إلى أطراف العبيسة شرقي كشر.

ولقي القيادي الحوثي علي الحيي، قائد قوات ما يسمى «التدخل السريع» مصرعه بغارات جوية لمقاتلات التحالف في منطقة الطواية شرق العبيسة بمديرية كشر، مع ثلاثة من مرافقيه.

مشاهدات يمنية