شكرا لقرائتكم الصوت الفرنسي لداعش.. تبنّى تفجيرات باريس وقتل في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن فابيان كلان أحد رموز داعش الفرنسيين قُتل أمس الأربعاء في غارة على آخر معاقل التنظيم في باغوز بشرق سوريا.

وتفيد الأنباء أيضاً بإصابة شقيق فابيان واسمه جان ميشيل بجروح خطرة.

وكان فابيان كلان الصوت الفرنسي لداعش، وأعلن بصوته تبني التنظيم لهجمات الثالث عشر من نوفمبر 2015 في فرنسا والتي استهدفت بشكل كبير مسرح باتاكلان.