البابا فرنسيس للذين يُدينون بلا محبة: أنتم أصدقاء الشيطان!

اسماء السيد - حمل البابا فرنسيس على من ليس لديهم عمل ولا وظيفة سوى انتقاد الكنيسة الكاثوليكية جمعاء وباستمرار واصفًا إياهم بأنهم "أصدقاء الشيطان".

"الخليج 365": أعلن الحبر الأعظم في الفاتيكان خلال استقباله زوارًا من جنوب إيطاليا أن" عيوب الكنيسة يجب أن تُشجب ليمكن تصحيحها، لكن الذين يدينون "بلا محبة" يرتبطون بالشيطان، كما ذكرت صحيفة "الغارديان".

بداية انعطاف

قال البابا إن "الذين يعيشون حياة كاملة لا يفعلون شيئًا سوى انتقاد الكنيسة هم أصدقاء الشيطان وأبناء عمومته وأقاربه". تأتي تصريحات البابا فرنسيس في وقت توافد عشرات من ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها بعض رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية على روما لحضور مؤتمر غير مسبوق في الفاتيكان حول هذه القضية التي هزت الكنيسة.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله أربعة أيام، ابتداء من الخميس، نحو 180 أسقفًا وكاردينالًا، بعد انتقادات وجّهها الضحايا إلى الكنيسة، لتخلّفها عن معالجة هذه القضية معالجة وافية حتى الآن.

هذا وأعرب الفاتيكان عن الأمل بأن يكون المؤتمر بداية انعطاف، لكن ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها بعض الكهنة والقساوسة الكاثوليك قالوا إن الكنيسة ما زالت بعيدة عن مواجهة هذه المشكلة المزمنة.

الإقالات لا تكفي

نقلت صحيفة "الغارديان" عن بيتر آيسلي، المتحدث باسم منظمة "إنهاء اعتداءات القساوسة"، التي تضم ناشطين من بلدان مختلفة، قوله إن "المنظمة ستطالب البابا فرنسيس بعدم التسامح مع المنحرفين".

ودعا آيسلي في مؤتمر صحافي إلى محاسبة القساوسة المعتدين، وطرد الأساقفة والكرادلة، الذين تستروا عليهم، مؤكدًا أن "الإقالات ليست كافية".

وكان وفد يضم 10 أعضاء من ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية التقى يوم الأربعاء خمسة مسؤولين من الفاتيكان لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. وأعرب جميع أعضاء الوفد عن خيبة أملهم لغياب البابا عن الاجتماع.

لماذا يرفض مقابلتنا؟

قال آيسلي، وهو نفسه ضحية اعتداء قسّ عليه حين كان صبيًا، إن البابا "إذا كان يستطيع أن يلتقي بكل هؤلاء الأساقفة، فإنه يستطيع أن يجتمع معنا".

وطالب بأن يصدر البابا قانونًا عامًا ينص على أن "لا تسامح مع التستر على الجرائم الجنسية". وأوضح الفاتيكان أن حضور البابا فرنسيس الاجتماع مع وفد الضحايا لم يكن مقررًًا، لأنه سيلتقي آخرين خلال أعمال المؤتمر.





أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "غارديان" و"آيريش تايمز". الأصل منشور على الرابطين

https://www.theguardian.com/world/2019/feb/20/pope-francis-decries-critics-of-church-as-friends-of-the-devil

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/victims-demand-to-see-pope-francis-on-eve-of-conference-on-abuse-1.3800578





