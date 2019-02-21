شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستقبل وطن يوزع 2000 كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة وندوات تثقيفية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب "مستقبل وطن" فى عدد من المحافظات، مجموعة كبيرة من الفعاليات الشبابية والتثقيفية والخدمية، فى ضوء خطة الحزب فى النهوض بالمجتمع والمساهمة فى فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، ورفع كفاءة المدن. ففى محافظة الجيزة، نظمت أمانة الحزب بمدينة السادس من اكتوبر بأعمال تطوير ودهانات ورفع كفاءة مدرسة 6 أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر. كما قامت امانة الحزب بمحافظة الدقهلية بدفع عدد من السيارات المحملة بحوالى "2000" كرتونة مواد غذائية وتوزيعها بقرى مركز ميت غمر بأسعار مخفضة والبعض منها بالمجان فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان "حياة كريمة" بحضور محافظ الدقهلية. وشاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بتنظيم قافلة طبية بقرية جمصة غرب دائرة مركز كفر البطيخ تم خلالها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لغير القادرين بالمجان، كما قام الحزب بمحافظة كفر الشيخ بتنظيم منفذ متحرك لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقرية نيل مركز بيلا. فيما قامت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف بتنظيم ندوة بعنوان "حوار حول التعديلات الدستورية" بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بحضور حوالى 50 عاملا، فيما قامت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم قافلة طبية بقرية عرق أبو الجود دائرة مركز مطاى تم خلالها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لغير القادرين بالمجان، فيما قام الحزب بمحافظة الوادى الجديد بتنظيم منفذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الداخلة.

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