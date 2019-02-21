"رويترز": نتانياهو يجتمع مع بوتين في موسكو الأربعاء المقبل

أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أنّ "الأخير سيجتمع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​موسكو​ يوم الأربعاء المقبل".

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