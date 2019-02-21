لافروف: أوكرانيا تخطط لاستفزاز جديد بمشاركة الناتو في البحر الأسود

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "السلطات الأوكرانية تحضر لاستفزاز جديد في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف، بمشاركة ممثلي حلف "​الناتو​" في هذه العملية".

وفي كلمة أمام ممثلي جمعية الأعمال الأوروبية في ​موسكو​، لفت لافروف إلى أن "السلطات في كييف تحضر حاليا لعملية اختراق جديدة مع انتهاك قواعد المرور عبر هذه المنطقة المعقدة"، مشيراً إلى أن "الحديث يدور عن محاولة جديدة لتنظيم اختراق سفن حربية أوكرانية لمضيق كيرتش من دون توجيه أي طلبات إلى الجانب الروسي بهذا الشأن، أو اتخاذ تدابير أمنية لازمة، أو حضور مرشدين روس على متن هذه السفن".

وشدد على أن لديه معلومات تفيد بأن "​أوكرانيا​ عرضت على دول "الناتو" إرسال ممثلين للحلف ليحضروا على متن هذه السفن، كي تكون عملية الاختراق مع الناتو"، مشيراً إلى أن "ما لم يوجد من يضرب على يدي هكذا محرض ، يصعب علي التصور كيف يمكن للغرب أن يصافحه".