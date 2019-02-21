شعبة المعلومات أوقفت 4 أشخاص في راشيا الفخار لتعاطيهم المخدرات

أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بلدة ​راشيا الفخار​ - قضاء ​حاصبيا​، كلًّا من اللبنانيين "م. ن. أ"، "أ. م. ك"، "ع. ف. أ" و"ع. ر. م"، على خلفية تعاطي ​المخدرات​ نوع ​حشيشة الكيف​.

وتمّ تسليمهم جميعًا إلى مخفر قوى الأمن في راشي، للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بناء لإشارة القضاء المختص.