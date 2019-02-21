القوى الامنية سيطرت على الوضع في سجن القبة ولا إصابات

تمكنت ​القوى الامنية​ من السيطرة على الوضع في ​سجن القبة​ في ​طرابلس​، فدخلت عناصرها الى غرف المساجين، وأخمدت النيران بالتعاون مع ​الدفاع المدني​، وقد عادت الامور الى طبيعتها.

ولم تفد المعلومات الامنية عن سقوط ​اصابات​ في صفوف العناصر والمساجين. في حين لا يزال بعض اهالي المساجين يتجمعون امام مدخل السجن، لمعرفة مصير ابنائهم.