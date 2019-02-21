القوى الامنية سيطرت على الوضع في سجن القبة ولا إصابات

تمكنت القوى الامنية من السيطرة على الوضع في سجن القبة في طرابلس، فدخلت عناصرها الى غرف المساجين، وأخمدت النيران بالتعاون مع الدفاع المدني، وقد عادت الامور الى طبيعتها.
ولم تفد المعلومات الامنية عن سقوط اصابات في صفوف العناصر والمساجين. في حين لا يزال بعض اهالي المساجين يتجمعون امام مدخل السجن، لمعرفة مصير ابنائهم.
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