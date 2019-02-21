محمد الصفدي: سأدعم خيار الحريري للانتخابات الفرعية في طرابلس والمنية

أعلن الوزير السابق ​محمد الصفدي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني سأدعم خيار رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ للانتخابات الفرعية في ​طرابلس​ والمنية".

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